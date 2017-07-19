Lazio: al via bando da 3 mln per le aziende di produzione di latte bovino

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - La Regione Lazio rafforza il proprio sostegno al comparto lattiero-caseario con l'approvazione del bando 'Misure urgenti a favore delle aziende agricole di produzione di latte bovino - 2026'. Si tratta di 3 mln per sostenere la liquidita' delle aziende agricole del settore attraverso la concessione di un contributo una tantum. Il bando e' rivolto alle aziende agricole con allevamenti bovini da latte ubicati nel Lazio, ad orientamento latte o misto con prevalenza della produzione lattiera, presenti nella Banca Dati Nazionale zootecnica al 1 luglio 2026 e in possesso dei requisiti previsti. 'Gli allevatori stanno affrontando una fase particolarmente complessa - dichiara , caratterizzata dalla contrazione del prezzo del latte alla stalla e dall'aumento dei costi di produzione. Abbiamo ritenuto necessario intervenire con una misura concreta e immediata per sostenere la liquidita' delle imprese e consentire loro di continuare a investire e produrre', dichiara l'assessore all'Agricoltura e alla Sovranita' Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

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