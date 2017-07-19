Lazio: al via AGRISTART programma di tirocini extracurriculari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - L'Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, da' il via ad 'AGRISTART', il programma dedicato ai percorsi di crescita, apprendimento e sviluppo delle competenze all'interno dell'Agenzia. Il programma prende avvio con l'attivazione dei tirocini extracurriculari, pensati per offrire un'opportunita' concreta a chi desidera orientarsi, mettersi alla prova e rafforzare il proprio profilo professionale. Le adesioni sono state aperte ieri, sabato 31 gennaio 2026. I tirocini extracurriculari rientrano in una piu' ampia strategia di investimento sulle persone e rappresentano una misura di politica attiva del lavoro rivolta a chi si trova in una fase di transizione formativa o occupazionale. Attraverso AGRISTART, i tirocinanti hanno la possibilita' di entrare nel vivo delle attivita' dell'Agenzia, operando nei settori dell'agricoltura, dell'innovazione e del sistema agroalimentare del Lazio, sempre affiancati da tutor dedicati.

