Lazio: al via AGRISTART programma di tirocini extracurriculari -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - Ogni percorso e' strutturato e costruito su misura, grazie a un 'Progetto formativo individuale' che valorizza il profilo del tirocinante e ne accompagna la crescita. L'esperienza non ha carattere meramente osservativo, ma consente di acquisire competenze pratiche, sviluppare consapevolezza del proprio ruolo e confrontarsi con un contesto istituzionale dinamico e qualificato. 'Sono particolarmente felice di annunciare questa iniziativa che ARSIAL e Regione Lazio, hanno voluto mettere in campo per i giovani della nostra regione, quella della formazione attraverso i tirocini extracurriculari. In particolare, sono felice che sia stata prevista una misura per le categorie piu' fragili, con estensione di questi contratti - retribuiti - fino a 12 o 24 mesi in base all'entita' della fragilita'. Sono una grande opportunita' per i nostri giovani, di formazione e inserimento nel mondo del lavoro', ha dichiarato l'assessore al Bilancio, all'Agricoltura e alla Sovranita' Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

