Lazio: agricoltura biologica, 400mila euro per i biodistretti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 ott - Valorizzare la promozione dei biodistretti per diffondere la cultura del biologico e di stabilire un modello di sviluppo sostenibile, e' questa la finalita' dell'avviso pubblico da 400mila euro attivato dalla Regione Lazio. Il bando prevede di finanziare interventi e iniziative dei biodistretti del territorio regionale tenendo conto dei quattro principi formulati in materia dalla Federazione internazionale dei movimenti dell'agricoltura biologica (Ifoam): benessere, ecologia, equita' e precauzione. I soggetti gestori al momento della presentazione della domanda dovranno essere gia' costituiti in una delle forme giuridiche conformi all'ordinamento previsto dal Codice civile in materia di forme associative e societarie tra soggetti pubblici e privati e avere sede nel Lazio. Le domande dovranno pervenire alla direzione agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, caccia e pesca, foreste, via Pec perentoriamente entro le ore 23.59 del 10 novembre 2021.

Npa

(RADIOCOR) 05-10-21 10:00:48 (0226)FOOD,PA 5 NNNN