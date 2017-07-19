Lazio: accordo su risorse decentrate, a dipendenti 1000 euro contro caro energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 lug - Siglata l'intesa tra Regione Lazio e rappresentanze sindacali per l'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2026. Nell'accordo i dipendenti regionali, oltre ai consueti istituti contrattuali, beneficeranno di una nuova progressione economica orizzontale destinata a 1.033 unita' di personale, nonche' di 1.000 euro pro capite destinati a tutti i 3400 dipendenti regionali come contributo di welfare aziendale per il pagamento delle utenze domestiche e dei mutui/affitti al fine di fronteggiare, in particolare, i rincari dovuti all'aumento dei costi di luce e gas. ''La firma di oggi ha un valore molto importante che va oltre l'accordo sulle risorse decentrate. Siamo la prima regione a farci carico delle difficolta' che stanno vivendo i dipendenti, in sofferenza per i rincari dei carburanti e dell'energia. Abbiamo pensato a una misura che garantisca un minimo di tranquillita' ai dipendenti e alle loro famiglie.

Si tratta di un accordo che riconosce il merito, sostiene il potere d'acquisto dei lavoratori e rafforza gli strumenti di welfare aziendale, nel rispetto degli equilibri finanziari della Regione e attraverso un confronto costante con le rappresentanze sindacali', dichiara l'assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Universita' della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

com-Dca.

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