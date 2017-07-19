Lazio: accordo prezzo latte 48 centesimi al litro per mesi maggio e giugno 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - Raggiunto questa mattina, al termine del tavolo sul latte convocato presso la Regione Lazio, l'accordo sul prezzo del latte alla stalla per i mesi di maggio e giugno 2026. L'intesa, sottoscritta al termine del confronto tra i rappresentanti della filiera, fissa il prezzo a 48 centesimi al litro. 'L'accordo raggiunto e' un segnale concreto di responsabilita' e collaborazione tra tutti gli attori della filiera. Esprimo soddisfazione per un'intesa che tutela gli allevatori e rappresenta un passo importante per assicurare continuita' produttiva alle nostre aziende. La Giunta regionale continuera' a essere al fianco del settore, affrontando con determinazione tutte le criticita' che interessano la filiera lattiero-casearia, con l'obiettivo di garantire la sostenibilita' economica delle imprese, la qualita' delle produzioni e la valorizzazione del latte del Lazio', dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

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