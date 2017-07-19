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            Lazio: 7,7 milioni per aiutare Comuni a ridurre debito

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 mag - La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato, su proposta dell'assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, la delibera che autorizza l'avvio della procedura per l'estinzione anticipata dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni del Lazio e coperti integralmente da contributi regionali. L'intervento, previsto dalla Legge di stabilita' regionale 2026, mette a disposizione 7,7 milioni di euro. L'obiettivo e' liberare risorse per i territori, alleggerire il peso dell'indebitamento degli enti locali e consentire ai Comuni di investire di piu' in servizi, manutenzioni, opere pubbliche e qualita' della vita dei cittadini. La misura riguarda i prestiti con scadenza successiva al 31 dicembre 2026 e rientra nel piu' ampio piano della Regione Lazio per la riduzione del debito e il rafforzamento della sostenibilita' finanziaria del sistema pubblico regionale.

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            (RADIOCOR) 21-05-26 17:41:51 (0708)PA 5 NNNN

              
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