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            Lazio: 7 mln all'Ater Civitavecchia per acquisto 39 alloggi a Santa Marinella

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mag - La giunta regionale del Lazio ha provveduto a deliberare la finalizzazione di 7 milioni di euro a favore dell'Ater di Civitavecchia per il parziale acquisto del complesso immobiliare sito in Via Elcetina, nel Comune di Santa Marinella, per un totale di 39 alloggi. L'intervento e' stato reso possibile dalla disponibilita' di risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4.7, 'promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili', del FESR 2021-2027. La concreta attuazione del finanziamento sara', comunque, subordinata alla definizione di una convenzione tra la Regione Lazio e l'Ater del Comprensorio di Civitavecchia, cosi' da assicurare una corretta regolamentazione dei relativi rapporti giuridici.

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