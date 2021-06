Lazio: 5 progetti per valorizzare il patrimonio dell'Appia Antica - FOCUS -3

Valorizzata area della Cartiera Latina (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - Il secondo progetto, del Parco Regionale dell'Appia, si snoda fino alla localita' Frattocchie di Marino. A nord, il tratto del II miglio e' concentrato sull'area della Cartiera Latina, in cui si e' intervenuto valorizzando anche la vecchia struttura produttiva dismessa, trasformata in spazio polifunzionale autonomo. Il restauro degli ambienti un tempo dedicati alla produzione della carta, in corrispondenza del corso d'acqua dell'Almone, ha previsto l'allestimento di spazi espositivi sia all'interno sia all'aperto per rendere fruibile ai visitatori l'intera area, importante esempio di archeologia industriale. Attivita' didattiche e formative affiancheranno il percorso di visita.

Dca

(RADIOCOR) 02-06-21 14:12:34 (0322)PA 5 NNNN