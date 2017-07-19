Dati
            Notizie Radiocor

            Lazio: 4-5 marzo Angelilli a Bruxelles su innovazione, difesa, spazio e imprese

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mar - La vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, sara' a Bruxelles, delegata dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca il 4 e il 5 marzo per una serie di incontri istituzionali con i rappresentanti della Commissione Europea e del settore industriale, focalizzati su innovazione, difesa, aerospazio, energia e internazionalizzazione delle imprese. In agenda, di particolare importanza e' il colloquio con il commissario per la Politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto sul rafforzamento del ruolo delle Regioni nella programmazione europea dei Fondi di Coesione. Angelilli insieme con una delegazione regionale del Lazio, avra' anche un incontro in Commissione Europea con la Commissaria Ekaterina Zaharieva sul tema delle Startup, Ricerca e Innovazione. Poi, presso la DG DEFIS (Aerospazio e Difesa), ci sara' un approfondimento su progetti industriali e innovazione tecnologica e, a seguire, verra' affrontato il tema della transizione energetica e delle politiche Ue in DG Energia - Country Desk Italia.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 02-03-26 17:22:30 (0542)ENE,PA,SPACE,FONUE 5 NNNN

              
