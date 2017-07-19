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            Lazio: 38.785 vincitori borse studio e oltre 200 mln per diritto allo studio

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La Regione Lazio conferma il proprio impegno concreto nel garantire il diritto allo studio: grazie all'ultimo scorrimento della graduatoria di DiSCo Lazio, tutti gli studenti idonei sono stati dichiarati vincitori delle borse di studio messe a disposizione per l'anno accademico 2025/2026. Per lo scorrimento di graduatoria sono state assegnate risorse che ammontano a oltre 35 milioni di euro, provenienti prevalentemente dal Fondo Sociale Europeo 2021-2027, che si aggiungono ai 165 milioni di euro gia' impiegati, per un totale di oltre 201 milioni di euro. Con questo ulteriore scorrimento sono stati dichiarati vincitori tutti i 6.415 studenti idonei in attesa di rientrare nella graduatoria del bando 'Diritto allo studio 2025/2026', portando il totale delle borse di studio a oltre 38.785.

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            (RADIOCOR) 01-05-26 11:07:35 (0187)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,385 -1,07 17.35.21 1,385 1,405 1,40


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