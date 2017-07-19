Lazio: 38.785 vincitori borse studio e oltre 200 mln per diritto allo studio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'Abbiamo scelto di investire con decisione sul futuro delle nuove generazioni assicurando che nessuno studente idoneo resti escluso dal sostegno economico. E' una misura di equita' e di visione, resa possibile anche grazie al contributo fondamentale del Fondo Sociale Europeo. L'estensione delle borse a tutti gli idonei rappresenta un segnale forte e inclusivo: un intervento che non solo risponde alle esigenze immediate degli studenti, ma contribuisce a costruire un sistema universitario piu' accessibile, competitivo e giusto: e' un modello virtuoso con il quale la giunta Rocca mette al centro i giovani e il loro talento', sottolinea l'assessore all'Universita' Luisa Regimenti.

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