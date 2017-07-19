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            Notizie Radiocor

            Lazio: 38.785 vincitori borse studio e oltre 200 mln per diritto allo studio -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'Abbiamo scelto di investire con decisione sul futuro delle nuove generazioni assicurando che nessuno studente idoneo resti escluso dal sostegno economico. E' una misura di equita' e di visione, resa possibile anche grazie al contributo fondamentale del Fondo Sociale Europeo. L'estensione delle borse a tutti gli idonei rappresenta un segnale forte e inclusivo: un intervento che non solo risponde alle esigenze immediate degli studenti, ma contribuisce a costruire un sistema universitario piu' accessibile, competitivo e giusto: e' un modello virtuoso con il quale la giunta Rocca mette al centro i giovani e il loro talento', sottolinea l'assessore all'Universita' Luisa Regimenti.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 01-05-26 11:08:13 (0188)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,385 -1,07 17.35.21 1,385 1,405 1,40


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