Lazio: 2 milioni di euro ai Comuni per dotazioni a polizia locale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - E' stato pubblicato sul BURL della Regione Lazio l'Avviso pubblico 'Polizia Locale 4.0 - Investimenti', promosso dall'Assessorato al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Universita', con il quale vengono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2026 ai Comuni del Lazio per il potenziamento delle dotazioni strumentali dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Regione Lazio. In particolare, le risorse saranno destinate all'acquisto di attrezzature, sistemi tecnologici e rinnovo del parco veicoli. L'Avviso da' piena attuazione al programma triennale 2025-2027, che contempla una dotazione complessiva di risorse pari a 7,5 mln. Sara' pubblicato un secondo Avviso per l'erogazione complessiva di 500.000 euro di sola parte corrente.

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