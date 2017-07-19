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            Lazio: 2 milioni di euro ai Comuni per dotazioni a polizia locale

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - E' stato pubblicato sul BURL della Regione Lazio l'Avviso pubblico 'Polizia Locale 4.0 - Investimenti', promosso dall'Assessorato al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Universita', con il quale vengono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2026 ai Comuni del Lazio per il potenziamento delle dotazioni strumentali dei Corpi e Servizi di Polizia Locale della Regione Lazio. In particolare, le risorse saranno destinate all'acquisto di attrezzature, sistemi tecnologici e rinnovo del parco veicoli. L'Avviso da' piena attuazione al programma triennale 2025-2027, che contempla una dotazione complessiva di risorse pari a 7,5 mln. Sara' pubblicato un secondo Avviso per l'erogazione complessiva di 500.000 euro di sola parte corrente.

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            (RADIOCOR) 05-07-26 14:33:30 (0298)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,68 +2,13 17.35.20 1,635 1,705 1,665


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