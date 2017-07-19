Lazio: 2 milioni di euro ai Comuni per dotazioni a polizia locale -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - 'La Giunta Rocca continua a investire nel rilancio delle Polizie locali del Lazio. Dopo i 3,5 milioni stanziati per il rinnovo del parco auto e moto e nel corso professionalizzante per pilota di droni, risorse delle quali hanno beneficiato 237 Comuni della Regione, oggi comincia una seconda fase che vede un investimento iniziale di due milioni di euro per l'anno in corso per portare la tecnologia al servizio dei nostri Corpi: abbiamo concordato con il Comitato tecnico consultivo delle Polizie locali, che ringrazio per la collaborazione, il finanziamento di strumenti come telecamere indossabili, unita' mobili, ponti radio, kit per rilevare documenti d'identita' alterati o contraffatti che saranno di grande utilita' per rendere il servizio dei nostri agenti piu' rapido, preciso ed efficiente. Le Polizie Locali forniscono un contributo fondamentale all'ordinato svolgersi della vita delle comunita' locali: investire sulle donne e sugli uomini in divisa significa investire sulla sicurezza e sulla legalita' delle nostre comunita' locali', sottolinea Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all'Universita'.

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