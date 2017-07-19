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            Lazio: 1,7 milioni per servizi comuni di enti locali

            Per finanziare la gestione associata (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - La Giunta regionale del Lazio comunica in una nota di aver approvato il riparto delle risorse finanziarie per l'anno 2026 a sostegno delle forme associative di Comuni (Unioni di Comuni e Comunita' Montane) in relazione alle funzioni e ai servizi gestiti in forma associata nel corso del 2025. Lo stanziamento complessivo ammonta a poco piu' di 1,7 milioni (esattamente 1.736.650,70 euro). 'L'obiettivo - spiega la nota - e' rafforzare la capacita' degli enti locali, in particolare dei Comuni di minori dimensioni, di garantire servizi pubblici efficienti e di qualita' attraverso la gestione associata delle funzioni fondamentali'.

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            (RADIOCOR) 01-08-26 14:21:32 (0282)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 -1,32 17.35.10 1,50 1,53 1,52


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