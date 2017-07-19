Lazio: 1,7 milioni per servizi comuni di enti locali -2

Fondi a Unioni di comuni e comunita' montane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Alle Unioni di Comuni sara' destinato il 90% delle risorse complessive mentre il 10% sara' assegnato alle Comunita' Montane. Le risorse saranno ripartite secondo criteri che premiano la capacita' organizzativa degli enti, il numero delle funzioni gestite in forma associata, gli indicatori demografici e territoriali e l'effettivo impegno economico sostenuto per l'erogazione dei servizi nel corso del 2025.

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