Lazio: 1,7 milioni per servizi comuni di enti locali -2-
Fondi a Unioni di comuni e comunita' montane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Alle Unioni di Comuni sara' destinato il 90% delle risorse complessive mentre il 10% sara' assegnato alle Comunita' Montane. Le risorse saranno ripartite secondo criteri che premiano la capacita' organizzativa degli enti, il numero delle funzioni gestite in forma associata, gli indicatori demografici e territoriali e l'effettivo impegno economico sostenuto per l'erogazione dei servizi nel corso del 2025.
com-fro.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 01-08-26 14:25:03 (0283)PA 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,50
|-1,32
|17.35.10
|1,50
|1,53
|1,52