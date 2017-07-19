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            Lazio: 1,7 milioni per servizi comuni di enti locali -2-

            Fondi a Unioni di comuni e comunita' montane (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Alle Unioni di Comuni sara' destinato il 90% delle risorse complessive mentre il 10% sara' assegnato alle Comunita' Montane. Le risorse saranno ripartite secondo criteri che premiano la capacita' organizzativa degli enti, il numero delle funzioni gestite in forma associata, gli indicatori demografici e territoriali e l'effettivo impegno economico sostenuto per l'erogazione dei servizi nel corso del 2025.

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            (RADIOCOR) 01-08-26 14:25:03 (0283)PA 5 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 -1,32 17.35.10 1,50 1,53 1,52


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