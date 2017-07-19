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            Lazio: 142 candidature per prima edizione TT Lazio (Technology Transfer Lazio)

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - Grande partecipazione per la prima edizione di TT Lazio (Technology Transfer Lazio), il programma promosso dalla Regione Lazio e realizzato da Lazio Innova per trasformare i risultati della ricerca in nuove imprese innovative. L'iniziativa, finanziata nell'ambito del PR FESR Lazio 2021-2027, accompagna i progetti selezionati in un percorso di 10 mesi, finalizzato alla valorizzazione industriale e commerciale dei risultati della ricerca, fino all'incontro con investitori e partner industriali. Le 142 candidature ricevute testimoniano la forte capacita' di attrazione del programma e la vivacita' dell'ecosistema dell'innovazione. Tra queste figurano 80 proposte provenienti da team di ricerca, a conferma dell'elevato interesse del mondo scientifico verso i percorsi di valorizzazione dei risultati della ricerca.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 05-07-26 12:15:51 (0188)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,68 +2,13 17.35.20 1,635 1,705 1,665


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