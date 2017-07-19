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            Lazio: 142 candidature per prima edizione TT Lazio (Technology Transfer Lazio) -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 lug - Particolarmente significativo anche il dato relativo alla provenienza dei partecipanti: circa il 70% delle candidature arriva dal Lazio, mentre quasi il 30% proviene da altre regioni italiane, confermando la capacita' del programma di attrarre talenti, startup e gruppi di ricerca ben oltre il territorio regionale. Le candidature coprono un ampio ventaglio di ambiti tecnologici strategici, con una prevalenza delle Scienze della Vita (47%), seguite da Energia e Ambiente (23%), Tecnologie Digitali e Intelligenza Artificiale, Space Economy, Materiali Avanzati e Agritech. I progetti candidati evidenziano una crescente convergenza tra ricerca avanzata e applicazioni industriali, con particolare presenza di soluzioni legate a intelligenza artificiale, biotecnologie, dispositivi medicali, quantum computing, robotica, economia circolare e tecnologie spaziali.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 05-07-26 12:16:15 (0189)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,68 +2,13 17.35.20 1,635 1,705 1,665


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