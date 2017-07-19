Lazio: 11 milioni di euro ai Comuni per commercio di prossimita' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mar - 'Le attivita' commerciali di prossimita' rappresentano un elemento aggregante dei centri urbani, rafforzano il sistema economico locale e rivitalizzano le comunita'. Per questo abbiamo destinato 11 milioni di euro alle Reti d'Impresa e alla riqualificazione dei mercati'. Cosi' il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all'Artigianato, all'Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, a seguito della delibera della Giunta regionale che approva le Linee guida per il finanziamento delle Reti di Impresa.
