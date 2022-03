Lazio: 10 mln a donne e giovani disoccupati per fare impresa - FOCUS

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Migliorare l'accesso all'occupazione in particolare per i giovani e per le donne senza occupazione e promuovere la partecipazione al mercato del lavoro sotto il profilo di genere. Questi gli obiettivi dell'avviso pubblico da 10 milioni di euro: "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio" presentato questa mattina dal Presidente dalla Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dall'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino. L'intervento sostiene attraverso un contributo a fondo perduto, che puo' arrivare fino al 100% della somma richiesta e a un massimo di 80mila euro, la costituzione e l'avviamento di attivita' di micro e piccole imprese con sede operativa nel territorio della Regione Lazio.

