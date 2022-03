Lazio: 10 mln a donne e giovani disoccupati per fare impresa - FOCUS -5

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - 'A volte cio' che manca ai giovani e' il capitale iniziale per realizzare il loro obiettivo tra cui quello di avviare una propria impresa ma altrettanto importante sara' il supporto che la Regione vuole offrire a donne e giovani disoccupati, che sono tra le grandi priorita' da affrontare, con reali possibilita' occupazionali, agendo in piu' direzioni, anche attraverso l'attuazione di reti di partenariato con imprese del territorio gia' esistenti, contribuendo a favorire l'inclusione, il lavoro dignitoso e a superare le disuguaglianze economiche o sociali delle famiglie di provenienza. Proseguiamo cosi' nella nostra strategia di sviluppo che vuole vedere i giovani sempre piu' protagonisti dell'assetto imprenditoriale, economico e sociale del Lazio.

Oltre a dare a tutti i giovani le stesse opportunita' per realizzarsi, interveniamo positivamente per il nostro territorio, favorendo la nascita di nuove imprese, nuove progettualita', nuova occupazione in particolare per cio' che riguarda le politiche giovanili e le misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro'. Cosi' l'Assessore al Lavoro e Nuovi diritti, Scuola e Formazione, Claudio Di Berardino.

Dca

(RADIOCOR) 23-03-22 14:49:50 (0426)PA 5 NNNN