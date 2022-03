Lazio: 10 mln a donne e giovani disoccupati per fare impresa - FOCUS -4

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - 'La Regione Lazio intende mettere a servizio di questa iniziativa tutti gli strumenti possibili per agevolare i processi di partecipazione dei singoli destinatari per questo i candidati non saranno lasciati soli nel percorso di attivazione imprenditoriale. Infatti abbiamo previsto un supporto di assistenza e di accompagnamento personalizzato per le future imprenditrici e i futuri imprenditori, tanto nella fase di formulazione dell'idea progettuale e di redazione del business plan quanto nella fase di gestione e di rendicontazione, con l'obiettivo di contribuire a dare concreto avvio e futura sostenibilita' alle attivita' d'impresa finanziate'. Ha commentato cosi' il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

