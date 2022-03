Lazio: 10 mln a donne e giovani disoccupati per fare impresa - FOCUS -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Il bando "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio" si basa sul Modello Lazio costruito in questi anni. Propone una nuova prospettiva per l'accesso ai contributi regionali che si fonda su 3 punti chiave: 1) avere un'idea, 2) inviarla alla Regione Lazio che si rende disponibile a un confronto e alla redazione eventuale di un business plan, 3) la richiesta di finanziamento che una volta approvato viene concesso con la costituzione di una societa' con sede nel Lazio. Le idee e i progetti saranno giudicati da un pool formato da esperti in start up di imprese e management aziendale, comunicazione, marketing e sostenibilita' finanziaria degli investimenti.

