Lazio: 10 mln a donne e giovani disoccupati per fare impresa - FOCUS -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Nello specifico la dotazione finanziaria di 10 milioni di euro dell'Avviso pubblico "Impresa Formativa. Incentivi per la creazione d'impresa a favore dei giovani e delle donne del Lazio" e' cosi' suddivisa: 5 milioni di euro per imprese giovanili (Priorita' "Giovani"); e 5 milioni di euro per imprese femminili (Priorita' "Occupazione"). Il riconoscimento del contributo a fondo perduto e' articolato in questo modo: per investimenti ricompresi tra 30.000 e 50.000 euro e' possibile ottenere il 100% della somma richiesta; per investimenti ricompresi tra 50.000 e 75.000 euro l'agevolazione e' pari al 90% della somma richiesta; per investimenti ricompresi tra 75.000 e 100.000 euro l'agevolazione e' pari all'80% della somma richiesta.

