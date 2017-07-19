Lavoro: Zangrillo, fiducioso tempi brevi contratto dirigenza Sanita' 2025-2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - 'Abbiamo avviato la tornata 2025-2027 anche nel comparto di riferimento della sanita', e siamo fiduciosi di poter arrivare in tempi brevi anche nel comparto di vostro riferimento. Sarebbe un risultato straordinario perche' riusciremmo a garantire alle nostre persone di svolgere nelle condizioni adeguate e con la motivazione giusta il proprio lavoro'. Cosi' il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, nel videomessaggio inviato al 26mo Congresso nazionale dell'Anaao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, in corso a Roma fino a sabato. 'Abbiamo chiuso in tempi record la tornata 2019-2021 che avevamo ereditato dai governi precedenti e grazie a uno stanziamento di 20 miliardi per i trienni 2022-2024 e 2025-2027 siamo avviati in un percorso virtuoso - ha risordato Zangrillo -.

Il vostro settore e' uno dei piu' delicati e abbiamo dato molta attenzione alla sanita'. Il contratto prevede una serie di novita' che offrono condizioni di miglioramento per il personale come l'introduzione del patrocinio legale, l'assistenza psicologica e la possibilita' per l'azienda di costituirsi parte civile in caso di aggressioni. Quindi non c'e' solo la parte salariale ma anche quella normativa ha avuto un ruolo importante', ha sottolineato.

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