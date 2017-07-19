Lavoro: Zangrillo, fiducioso tempi brevi contratto dirigenza Sanita' 2025-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 giu - 'Il compito di ciascuno di noi - ha proseguito Zangrillo rivolto alla platea dei medici ospedalieri - e' difendere e rafforzare il Ssn garantendo delle prospettive, riconoscimento a chi ogni giorno lo rende possibile. Insieme in questi anni abbiamo fatto tante cose e il percorso e' virtuoso ma non mi nascondo che sono ancora tante le cose da fare e i problemi da risolvere. Ho molta fiducia perche' in questi 4 anni ho riscontrato la capacita' di lavorare insieme e di condividere degli obiettivi. Con riferimento al comparto della sanita' - ha rimarcato - l'obiettivo e' chiaro: garantire alla collettivita' un servizio essenziale che uno Stato democratico deve sapere offrire e la qualita' delle persone che lavorano nel comparto della sanita' mi da' grande fiducia che i cittadini lo considerino tale'. Infine, un accenno alle nuove assunzioni in tutta la Pa: 'Non dobbiamo dimenticare che il blocco del turnover ha fatto perdere alle nostre amministrazioni nei decenni passati piu' di 300mila persone - ha detto -. Abbiamo invertito la rotta e negli ultimi 3 anni abbiamo inserito oltre 640mila persone e solo nel gennaio 2026 abbiamo assunto oltre 24mila persone: tra i comparti che hanno ricevuto piu' risorse c'e' proprio la sanita''.

bag.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 18-06-26 11:30:58 (0261)SAN 5 NNNN