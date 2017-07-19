Lavoro: Unioncamere, stima assunzioni -1,8% da novembre a gennaio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 nov - Crescono, su anno, le entrate previste nei servizi all'agricoltura, cinquemila nel mese (+13%) e 11 mila nel trimestre (+6%); l'industria prevede circa 118 mila assunzioni a novembre e 352 mila nel trimestre; nel manifatturiero 73 mila nel mese, trainate dalla meccatronica (17 mila a novembre e 57 mila nel trimestre); seguono metallurgica (13 mila nel mese e 41 mila nel trimestre), alimentari, bevande e tabacco (13 mila nel mese e 38 mila nel trimestre); nelle costruzioni 45 mila assunzioni a novembre e 128 mila nel trimestre. Nel terziario sono programmate 298 mila contratti a novembre e 890 mila tra novembre e gennaio, specie nel turismo con 74 mila ingressi nel mese e 224 mila nel trimestre, seguito da commercio (70 mila e 193 mila) e servizi alle persone (52 mila e 162 mila).

I contratti a tempo determinato sono la forma piu' utilizzata (256 mila; 57,9% del totale), seguiti da indeterminato (83 mila; 18,7%) e somministrazione (42 mila; 9,4%). A novembre, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro coinvolge 202 mila profili sui 443 mila ricercati, il 45,7% del totale. La difficolta' e' dovuta a mancanza di candidati (29,5%) e preparazione inadeguata (13,1%). Piu' critiche le industrie metallurgiche con il 63,7% dei profili difficili da trovare, costruzioni (62,3%), legno-arredo (58,7%), tessile e calzature (57,2%), servizi informatici e tlc (53,7%). Tra i profili piu' introvabili: analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni (61,2%) e ingegneri (55,9%); maggiore mismatch tra tecnici in campo ingegneristico (62,5%), della gestione dei processi produttivi (62%) e della salute (62%); operatori per la cura estetica al 65,2% e professioni sanitarie e sociali al 55%; mancano meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine (73,6%), addetti del tessile (72,4%) e alle rifiniture delle costruzioni (71,6%). Persistono criticita' per tecnici dei rapporti con i mercati (89,6%), esercenti e addetti alla ristorazione (67,1%) e allevatori e zootecnici (66,7%).

Aumenta la difficolta' per personale non qualificato addetto a foreste, cura degli animali, pesca e caccia (74,8%) e conduttori di macchine agricole (69,2%).

