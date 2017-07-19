Lavoro: Unioncamere, a settembre programmate 565 mila entrate da imprese -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Gli esercenti e addetti nelle attivita' di ristorazione sono la professione piu' richiesta a settembre (66.790, l'11,8% del totale dei contratti previsti); seguono addetti alle vendite (41.300), personale non qualificato nei servizi di pulizia (34.820), personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna di merci e conduttori di veicoli a motore (29.180).

Da questo mese, Excelsior evidenzia le professioni che stanno registrando i maggiori incrementi su anno: tra dirigenti, specialisti e tecnici, la crescita piu' significativa e' dei tecnici di apparecchiature ottiche e audio-video, altri specialisti dell'educazione e della formazione e ingegneri: tra impiegati, professioni commerciali e servizi emergono addetti alle macchine d'ufficio, esercenti delle vendite e professioni qualificate nei servizi ricreativi e culturali; tra operai specializzati, conduttori impianti e macchine, salgono di piu' conduttori di veicoli a motore, di macchine per il movimento terra, operai addetti a macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazione di metalli e prodotti minerali. Lombardia (114.480), Lazio (58.790) e Veneto (51.610) restano le regioni con piu' entrate programmate a settembre. A settembre le imprese incontrano difficolta' a trovare il 44,1% dei lavoratori: maggiori difficolta' con il 73,3% per gli specialisti nelle scienze della vita, il 67,3% per direttori e dirigenti generali di aziende e il 63,5% per i tecnici in campo ingegneristico; si arriva al 90,9% per gli esercenti delle vendite e al 72,6% per le professioni qualificate nei servizi ricreativi e culturali; l'86% per brillatori, tagliatori di pietre e coltivatori di saline e l'83,8% per i conduttori di impianti per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali. Nel 65% dei casi e' richiesta un'esperienza professionale specifica, il 18,5% e' destinato a persone con titolo terziario, laurea o diploma ITS Academy.

Il 27,6% degli ingressi riguarda under 30, il 23% lavoratori stranieri e il 17,1% personale femminile. Il 22% delle entrate sara' stabile, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.

bab

(RADIOCOR) 11-09-26 11:13:50 (0263) 5 NNNN