Lavoro: Unioncamere, a novembre previste 465mila assunzioni imprese -2

Domanda trainata da contratti a tempo determinato (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - "Tra i profili piu' difficili da reperire il 'Borsino Excelsior delle professioni' di novembre 2021 segnala: i fabbri e i fonditori (rispettivamente 61,7% e 57,8%), gli Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (58,7%), gli artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (58,2%), gli artigiani e operai specializzati di installazione e manutenzione attrezzature elettriche e elettroniche (57,9%), i tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (55,2%), i tecnici della salute (49,7%) e gli Ingegneri (49,3%). I settori economici con piu' elevata difficolta' di reperimento sono costruzioni (53,7%), industrie metallurgiche (50,7%), servizi di alloggio e ristorazione (47,9%), industrie meccaniche ed elettroniche (47,8%), servizi informatici e delle telecomunicazioni (45,2%).

La domanda di lavoro e' trainata dai contratti a tempo determinato con 256mila richieste, pari al 55,1% delle entrate programmate (+90mila rispetto a novembre 2019), seguiti da quelli a tempo indeterminato con 86mila contratti, pari al 18,6% dei casi (-6mila in confronto al mese di novembre 2019) e dai contratti di somministrazione con 55mila richieste, pari all'11,8% (+21mila su novembre 2019). Sono 23mila gli altri contratti non alle dipendenze offerti, 17mila i contratti di apprendistato, 8mila quelli di collaborazione e 19mila gli altri contratti di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda gli andamenti tendenziali dei diversi settori economici, si prevedono rispetto a novembre 2019 dati in crescita per le assunzioni dei settori manifatturieri (+40mila) e, in particolare, per le industrie metallurgiche (+16mila), per quelle della meccatronica (+11mila) e per le industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature (+8 mila).

Positive anche le prospettive occupazionali del comparto costruzioni (+24mila assunzioni rispetto a novembre 2019), cosi' come dei settori trasporto e logistica (+29mila), servizi alle persone (+7mila) e servizi informatici e delle telecomunicazioni (+6mila).

A livello territoriale, a prevedere i flussi di assunzione piu' elevati per novembre sono Lombardia (104.300), Lazio (46.240) e Veneto (44.920). Ad incontrare le maggiori difficolta' di reperimento dei lavoratori saranno le imprese del Nord est (45,3% dei profili da assumere), con in testa le imprese del Friuli-Venezia Giulia (47,4%), seguite dalle imprese del Nord Ovest (39,8%), del Centro (36,1%) e del Sud e Isole (32,5%)".

