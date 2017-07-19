Lavoro: Unioncamere, a gennaio attesi 527 mila contratti, -0,6% su anno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 gen - Secondo il Bollettino del Sistema Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro, nell'industria sono programmate 155 mila entrate: 104 mila nel manifatturiero e public utilities e 51 mila nell'edilizia. Nel manifatturiero, le maggiori possibilita' provengono dal settore meccanico ed elettronico (27 mila contratti), metallurgia (21 mila) e industria alimentare e bevande (15 mila). Il terziario programma 337 mila entrate, soprattutto nel turismo (70 mila), servizi alle persone (69 mila) e commercio (67 mila). Nel settore primario previste 35 mila entrate, concentrate nelle coltivazioni ad albero (13 mila), di campo (10 mila) e servizi all'agricoltura (quattromila). La modalita' contrattuale piu' diffusa e' il contratto a tempo determinato (252 mila posizioni, 47,8% del totale); seguono tempo indeterminato, con 111 mila unita' (21%) e somministrazione con 63 mila posizioni (11,9%). A gennaio resta lo squilibrio tra domanda e offerta per 241 mila delle 527 mila entrate previste (45,8%), per assenza di candidature (28,6%) e formazione insufficiente (13,6%). Piu' critiche le costruzioni (60% delle posizioni difficili da coprire), legno arredo (59,8%) e metallurgia (55,6%). I profili piu' difficili da reperire: analisti e specialisti in progettazione di applicazioni (62,7%) e ingegneri (51,8%); tecnici sanitari (64,4%), tecnici della gestione dei processi produttivi (63,7%) e dell'ingegneria (60,7%); operatori estetica (56,6%) e addetti ai servizi socio-sanitari (55%); rifinitori edili (75%), meccanici e manutentori (69,6%), fabbri e costruttori utensili (66,9%). A gennaio le imprese prevedono di ricorrere a personale straniero nel 22,2% dei casi, 117 mila posizioni, soprattutto nel primario (43,3%), tessile-calzature (34,8%) ed edilizia (30,7%). Tra i giovani under 30, le imprese ricercano quasi 143 mila figure, il 27,1% delle entrate totali. Le migliori opportunita' nei servizi finanziari e assicurativi (40,5% delle entrate destinate a giovani), informatici e tlc (39,8%), commercio (37,5%). Il Nord-Ovest e il Sud-Isole programmano il maggior numero di entrate (158 mila e 141 mila), seguiti dal Nord-Est (121 mila) e Centro (106 mila); al primo posto la Lombardia con 110 mila posizioni, seguono Lazio (53 mila), Veneto (49 mila), Emilia-Romagna (48 mila) e Campania (42 mila).

