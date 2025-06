Lavoro: Unindustria Reggio Emilia, contratti pirata tema nazionale, serve impegno corale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Con riferimento ai salari, "e' indispensabile evidenziare che a Reggio Emilia, come nel resto d'Italia, le retribuzioni piu' elevate e i meccanismi piu' efficaci per il recupero dell'inflazione sono quelli previsti e regolati dai contratti di Confindustria. Il modello contrattuale adottato dai Metalmeccanici rappresenta la massima e piu' evoluta conferma di questo stato di cose. A questo proposito, auspichiamo che si possa a breve trovare un punto di incontro che porti al rinnovo del contratto con soddisfazione di entrambe le parti". Lo ha detto Roberta Anceschi, presidente di Unindustria Reggio Emilia, nella sua relazione all'assemblea generale dell'associazione, in corso a Reggio Emilia, sottolineando che "una sempre piu' elevata diffusione dei cosiddetti contratti pirata porta a una perdita di potere d'acquisto che non solo abbatte la dignita' della vita e del lavoro, ma spinge anche verso il basso i consumi e la crescita". Secondo Anceschi, che ha ripreso quanto detto in questo senso dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, "i tratta di un problema nazionale. Per risolverlo non servono le delibere comunali in favore di questa o quella parte sociale, che dividono, bensi' un impegno corale per alzare ancora di piu' le retribuzioni anche nell'industria".

Per raggiungere questo obiettivo, ha detto la presidente, "occorre diffondere i contratti di produttivita' aziendali, quelli nei quali la crescita dell'impresa e la crescita del reddito dei lavoratori vanno di pari passo, perche' non puo' esistere la prima senza la seconda".

