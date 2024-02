Lavoro: Ugl, estendere formazione a tutti i livelli per tutelare la sicurezza

Dopo l'incontro tra governo e sindacati (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - 'L'UGL esprime apprezzamento in merito ai contenuti del decreto legge proposto dal Governo per il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, siamo favorevoli a proseguire il tavolo di confronto avviato per migliorare ulteriormente il testo in esame'. Lo ha dichiarato Luigi Ulgiati, vice segretario generale dell'Ugl, in occasione dell'incontro tra il Governo e le rappresentanze sindacali sul tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavori. 'E' prioritario investire nella prevenzione per spezzare la catena di morti sul lavoro. In tal senso, occorre estendere la formazione in materia di salute e sicurezza a tutti i livelli, partendo dalla scuola e coinvolgendo i datori di lavoro. Al contempo, serve potenziare la dotazione di personale ispettivo e rendere immediatamente accessibili tutte le banche dati, sia per finalita' di controllo sia per permettere di studiare meglio il fenomeno degli infortuni, cosi' da intervenire sulle diverse tipologie e per settore produttivo. Fra le proposte di legislatura - prosegue Ulgiati - vi e' quella di arrivare all'istituzione di una procura nazionale, o, in alternativa, di un coordinamento nazionale fra le procure, per il perseguimento dei reati connessi al mancato rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, rispetto alla questione del subappalto, e' fondamentale assicurare tutti i controlli ispettivi possibili a garanzia dei lavoratori, ma anche dello stesso committente, valorizzando altresi' la responsabilita' in solido per tutta la filiera. E' peraltro necessario - conclude il sindacalista - assicurare il medesimo trattamento economico e normativo, attraverso l'applicazione del contratto collettivo riferito all'attivita' svolta, chiarendo che non e' possibile l'utilizzo di personale inquadrato con contratto collettivo di altro comparto'.

