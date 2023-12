Lavoro: talenti e competenze che mancano per l'Universita' di Parma-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 dic - L'analisi e' poi proseguita a livello settoriale e internazionale nel convegno 'Il lavoro che cambia, i lavoratori che mancano: politiche e pratiche per il reclutamento di talenti e lavoratori altamente qualificati' che si e' tenuto ieri, venerdi' 15 dicembre, nell'Aula dei Filosofi della Sede Centrale dell'Universita' di Parma, introdotto e moderato dal Prorettore alla Didattica Simone Baglioni. Il professor Stefano Selleri, della Commissione europea - DG Communications Networks, Content and Technology, universitario in servizio come esperto alla Commissione europea e che lavora sul tema del mercato del lavoro nell'industria strategica dei semiconduttori ha parlato della politica europea sul tema, il cosiddetto Chip's Act, che interessa tra glia ltri il settore dell'elettronica, della fotonica, delle tecniche quantistiche, la microelettronica.

Selleri ha sottolineato il fatto che il settore ha una forte carenza di lavoro qualificato: nel 2050 si calcola che avremo bisogno di piu' di 500mila lavoratori qualificati, ovvero 200mila in piu' di quanti ce ne sono adesso. Il professore ha ricordato che l'Europa ha capacita' di formazione e ricerca molto avanzata, e che cio' nonostante la questione del trovare talenti (dipendenti ad alta qualifica) resti la prima preoccupazione delle aziende europee. E selleri si e' chiesto come risolvere il problema. "Per esempio - ha affermato- aumentando la visibilita' e l'attrattivita' del settore.

Nell'immaginario collettivo non si ha un'idea condivisa di che impatto si possa davvero avere se si sceglie di fare un mestiere ad alta qualifica nel settore dei semiconduttori. Ma occorre -ha aggiunto- creare anche occasioni di formazione continua, e dunque aiutare le universita' e i formatori professionali a sviluppare capacita' anche in questo senso. E occorre poi promuovere maggiore gender equality". Infine il professore ha mostrato esempi di 'cluster' di successo in cui universita' aziende ed enti locali sono stati capaci di attrarre grandi investimenti, aziende all'avanguardia e dunque anche talenti, per esempio il distretto di Magdeburgo che ha attirato aziende grazie anche alla presenza di diverse universita' tecniche che generano 20mila studenti con competenze tecnologiche richieste dalla aziende.

Fabrizio Storti, Prorettore Vicario con delega alla Terza Missione - Ateneo e Societa' ha evidenziato il ruolo del territorio, dei rapporto fra gli attori a fare la differenza, parlando della peculiarita' del caso Emilia Romagna rispetto altre regioni ed ha poi illustrato alcuni esempi di buone pratiche per avvicinare i ragazzi alle discipline Stem, come l'evento Unijunior nel quale bambini dagli 8 ai 13 anni seguono lezioni in aule e laboratori di universita'. Ha poi raccontato come la Regione abbia coinvolto le universita' nello sviluppo della legge regionale per attirare talenti e di come processi di questo tipo creino 'il sistema' di cui ha parlato l'assessore Colla. Ha infine sottolineato come l'attrazione dei talenti non possa pero' prescindere da salari piu' alti e dunque piu' competitivi, l'Italia in questo senso deve ancora lavorare. Ha concluso ricordando come fattore di attrattivita' l'attenzione ai temi della sostenibilita'.

Il dottor Andrea Salvini, esperto internazionale, ha presentato raccomandazioni quali muoversi come sistema datoriale, esempio sistema di attrazione talenti dalla Savana Valley keniana alla Germania,e ha sottoleineato il ruolo della confindustria tedesca. Necessaria secondo Salvini una legge dei talenti con questi punti: con una revisione del sistema dei visti che possa interloquire con il sistema delle competenze; con una definizione di talenti e l'attrazione tramite riconoscimento di profilo parziale ma non specifico; con l'utilizzo di documenti e atti europei in maniera piu' efficiente, come la EU blue card.

