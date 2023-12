Lavoro: studio Adecco, 87% dei dipendenti chiede piu' flessibilita'

Il 35% ha sofferto di "burn out" nell'ultimo anno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Nel corso dell'ultimo anno, in Italia il 35% dei lavoratori dichiara di aver sofferto della sindrome da burn out, mentre il 29% si dice preoccupato di poterla sperimentare entro il prossimo anno. Solo il 18% si dichiara infatti soddisfatto del proprio bilanciamento vita-lavoro e ben l'87% vorrebbe una maggiore flessibilita' lavorativa. Sono questi i dati che emergono dalla ricerca Global workforce of the future di The Adecco Group, che indaga abitudini, aspettative e timori nel mercato del lavoro nei diversi Paesi in cui l'azienda opera. Nello specifico, indagando le cause del burn out, ne emergono in particolare tre per i lavoratori italiani: troppo lavoro, troppe responsabilita' per la posizione lavorativa ricoperta, mancanza di supporto dalla leadership. A queste si aggiungono anche alcune problematiche strutturali, che sono anche alla base della forte richiesta di una maggiore flessibilita': solo un'azienda su sei incoraggia i dipendenti a fare le proprie ferie annuali e solo il 15% delle aziende concede tempo libero retribuito per prendersi cura della propria salute psico-fisica.

