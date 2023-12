Lavoro: studio Adecco, 87% dei dipendenti chiede piu' flessibilita' -2

Piu' del 70% e' favorevole alla settimana lavorativa breve (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 dic - Aumenta l'interesse degli italiani verso la settimana lavorativa breve: oltre il 70% dei lavoratori afferma di essere interessato a questo strumento, perche' migliorerebbe il benessere mentale senza avere ripercussioni negative sulla produttivita'. Se a questa innovazione si associa il tema economico, solo il 10% accetterebbe una decurtazione dello stipendio, mentre il 66% la adotterebbe solo a parita' salariale. 'Nel mercato del lavoro attuale la flessibilita' e' una leva strategica per le aziende, sia per attrarre talenti che per motivare le proprie persone e metterle nelle condizioni di essere sempre piu' performanti. I dati che emergono dalla ricerca confermano, infatti, una forte domanda di flessibilita' e un maggior equilibrio vita-lavoro da parte dei lavoratori', afferma in una nota Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Italia. 'Puntare in questa direzione e' fondamentale anche nell'ottica di incentivare il rientro dei cervelli e creare un mercato piu' attrattivo anche per i Neet. Introdurre una maggiore flessibilita' lavorativa in Italia si configura come una vera e propria sfida culturale, ma nel Paese emergono anche modelli pionieristici come quelli che di recente abbiamo visto stanno applicando grandi aziende italiane leader nel settore. La settimana breve e' uno strumento, anche se non l'unico, su cui e' fondamentale continuare a ragionare per ridisegnare il mondo del lavoro'.

