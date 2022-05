Lavoro: Stirpe, aumentarne costo per accrescere potere d'acquisto? 'Fuori strada'

In Dl aiuti 'mancetta' 200euro,risorse si potevano usare meglio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 mag - 'Se qualcuno nel Governo pensa che si possa ottenere il risultato di accrescere il potere di acquisto in mano ai lavoratori aumentando il costo del lavoro, penso che siamo proprio fuori dalla grazia di Dio'. Cosi' il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe nel suo intervento al congresso confederale della Cisl. Per Stirpe non si puo' 'affrontare il tema dell'accrescimento del potere di acquisto aumentando il costo del lavoro in un momento in cui le aziende gia' non trovano le materie prime, le pagano carissime, hanno dei costi energetici elevatissimi, hanno dei costi logistici elevatissimi, incominciano ad avere dei costi finanziari elevatissimi e stanno facendo una fatica abnorme per mantenere i posti di lavoro'.

'Certamente i 6,3 miliardi' previsti nel Dl aiuti 'li potevano trovare evitando di dare la 'mancetta' dei 200 euro e magari mettendoli in tasca ai lavoratori con un'altra modalita' che forse sarebbe stata piu' apprezzata. Quindi diciamo che 6,3 miliardi li hanno gia' trovati dei 16 di cui parlavamo noi (nella proposta di Confindustria per tagliare il cuneo fiscale, ndr), gli altri 10 stanno anche nei vari interventi a pioggia che si sono susseguiti da settembre-ottobre dello scorso anno in avanti. Quindi secondo me, se c'era la volonta' politica di voler affrontare in modo strutturale questo tema, c'era tutto il tempo e il modo per poterlo fare ma evidentemente e' un problema solamente rinviato'.

