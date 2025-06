Lavoro: solo 8% studenti di scuola superiore sogna un lavoro per essere utile (studio)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 giu - Cosa conta di piu' per i giovani nella scelta dello studio e del lavoro? L'ente non-profit di formazione Elis (un consorzio di oltre 130 grandi gruppi e pmi attive in Italia, effettua progetti di orientamento, in collaborazione con imprese e istituti scolastici) lo ha chiesto a 1.337 studentesse e studenti di 51 scuole superiori in Italia che hanno risposto al quesito, scegliendo tra cinque possibili opzioni. Come primo criterio di scelta, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni hanno risposto: i soldi. L'indagine e' stata realizzata nell'ambito di incontri di orientamento organizzati dalla community di Role Model che hanno dialogato in aula con studentesse e studenti durante l'anno scolastico appena concluso. Il 31,72% ha individuato appunto nel fattore economico il piu' importante criterio di scelta della futura professione. Distanziato di pochissimo c'e' il desiderio di un'occupazione che assicuri equilibrio tra vita privata e lavoro (30,6%). L'opportunita' di fare carriera e' stata dichiarata come principale obiettivo della vita professionale dal 23,8% degli intervistati. Essere utile agli altri con il proprio lavoro interessa pero' solo all'8,1% delle ragazze e dei ragazzi. Chiude la classifica il prestigio sociale legato alla professione, che spingerebbe alla scelta solo il 5,78% degli intervistati. Il sondaggio e' stato condotto nell'ambito del progetto Role Model, realizzato da Elis in collaborazione con Valore D, un'iniziativa che ha visto il coinvolgimento diretto di professioniste di aziende leader per rispondere a una delle domande piu' urgenti per il nostro futuro: "come formare una nuova generazione di talenti?". Il presidente di Elis Pietro Cum, commenta:"'I giovani riflettono quello che osservano negli adulti. Per questo e' importante che professioniste d'esperienza entrino nelle scuole e si confrontino con le ragazze e i ragazzi. E' giusto considerare l'aspetto economico del lavoro, ma una scelta professionale in grado di realizzarci come professionisti e come persone, dipende da molte cose in piu'. Le attivita' di orientamento servono a far scoprire la dimensione profonda delle professioni, le tecnologie che le supportano, e soprattutto l'opportunita' che offrono di contribuire al benessere delle persone e al progresso della societa' nel suo insieme'.

