Lavoro: Scotto (Pd), avviare la discussione su proposta di legge riduzione orario

Settimana corta favorisce qualita' della vita e produttivita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - 'Fiom, Fim e Uilm nella piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici per il 2024-2027 hanno inserito l'obiettivo della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali. Chiedono che si incentivi la sperimentazione della settimana corta accanto ovviamente agli aumenti salariali. Un fatto rilevante perche' parliamo di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto, ricordando che "il Pd ha avanzato una proposta che giace in Parlamento da mesi: finanziare un fondo per la sperimentazione, attraverso la contrattazione collettiva tra sindacati e imprese, della riduzione dell'orario di lavoro".

Il parlamentare auspica, pertanto, che "il Governo si confronti con questa proposta". E conclude facendo rilevare: "Abbiamo gia' molte aziende che si stanno muovendo in questa direzione al netto della politica. Si tratta ormai di una tendenza europea che aiuta la produttivita' delle imprese, libera tempo e qualita' della vita e contribuisce a redistribuire il lavoro. L'Italia non resti indietro davanti a questa sfida'.

Bof

(RADIOCOR) 20-02-24 18:10:26 (0607) 5 NNNN