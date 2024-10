Lavoro: Sciuto, universita' spronano aziende a fare innovazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 ott - 'Le Universita' hanno il compito di spronare le aziende a fare innovazione'.

Lo ha detto Donatella Sciuto, Rettrice Politecnico di Milano, intervenendo al convegno Job Evolution organizzato da Il Sole 24Ore. 'Il fatto di portare i risultati della ricerca a beneficio dell'impresa e' fondamentale e deve essere gestito in modo corretto', ha aggiunto. Sull'argomento e' intervenuto anche Francesco Billari, Rettore Universita' Bocconi secondo cui 'le universita' non hanno particolare importanza in questo Paese. Siamo una grande potenza manifatturiera ma non abbiamo molti laureati. Il sistema universitario deve guardare al lungo periodo'. Infine secondo Paolo Boccardelli, Rettore Universita' Luiss Guido Carli, 'serve non solo avere professionisti o cittadini consapevoli ma servono persone che sono nel mondo del lavoro con una attitudine di problem solving'.

