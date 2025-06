Lavoro: Scalo Milano primo outlet italiano con spazi per flessibilita' e coworking -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 giu - Dei 9.000 metri quadrati di ampliamento, in dettaglio, ben 1.300 sono destinati all'area per il lavoro flessibile e coworking. La struttura offre 35 uffici privati, 2 sale meeting tradizionali, 1 grande sala meeting ed eventi disposta ad anfiteatro e 8 postazioni coworking, per rispondere alle esigenze di aziende di ogni dimensione e settore. Un hub innovativo, all'interno dell'Outlet di Milano, che unisce l'esperienza di shopping alla comodita' di un polo multifunzionale, punto di incontro per imprenditori, freelance e start-up, favorendo le partnership in un'ottica di sviluppo dell'economica. 'In meno di 8 anni abbiamo trasformato quest'area da zona industriale in disuso in una smart city al servizio della comunita', ridando attrattivita' al territorio e portandolo in una dimensione nazionale, in piena unita' di intenti con le Istituzioni, a partire dal Comune di Locate di Triulzi. L'Outlet, uno dei pochi progetti immobiliari attivi in Italia e che oggi rientra tra i primi 3 outlet d'Italia per dimensione, non e' piu' un luogo di solo shopping ma un luogo di destinazione, dove l'esperienza di acquisto si e' via via arricchita di servizi ed esperienze', ha commentato Davide Lardera, Amministratore Delegato di Scalo Milano Outlet & More. 'Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione, apparentemente lontana dal mondo outlet, in Iwg abbiamo trovato il partner ideale per aggiungere un nuovo importante passo nel percorso di evoluzione di Scalo Milano Outlet & More e del concetto di come si puo' vivere un Outlet, contribuendo ad arricchire il bacino metropolitano e di prossimita', rafforzando il tessuto economico e sociale.

Oggi, possiamo offrire ai professionisti un ambiente di lavoro dinamico, al passo con le nuove esigenze dei lavoratori: un hub che non e' solo un luogo fisico, ma un ecosistema, come il nostro Villaggio'.

Dall'asilo nido al servizio di car sharing in collaborazione con Eni Enjoy, dai locker Amazon ed Esselunga fino a allo spazio eventi Hub. Aggiunge Mauro Mordini, Country Manager Italia per International Workplace Group: 'Lo sbarco di Regus all'interno di Scalo Milano Outlet & More arriva in un momento in cui sempre piu' aziende stanno scegliendo soluzioni flessibili, apprezzate dai professionisti perche' migliorano l'equilibrio tra vita privata e lavoro e aumentano la soddisfazione personale. Allo stesso tempo, le imprese possono beneficiare di una maggiore produttivita' e della possibilita' di adattarsi rapidamente alle nuove esigenze, ottimizzando i costi'.

