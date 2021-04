Lavoro: Sbarra, sostegni a tutti, proroga stop licenziamenti e cig

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr -'Comprendiamo la rabbia di tante categorie del lavoro autonomo che stanno soffrendo e hanno protestato ieri in tante citta'. Il Governo deve accelerare con le vaccinazioni ma nello stesso tempo bisogna sostenere tutti i settori produttivi colpiti". Lo dice il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, concludendo il Consiglio Generale della Cisl Piemonte. "I problemi non si affrontano aggredendo le forze di polizia o bloccando le strade. Oggi c'e' ancor piu' bisogno di coesione sociale, di concertazione e di accordi tra Governo e parti sociali, come abbiamo fatto ieri sera aggiornando i protocolli sulla sicurezza e con il nuovo accordo per le vaccinazioni. Occorre un grande senso di responsabilita' da parte di tutto il mondo di lavoro, solo restando uniti supereremo questa difficile fase". E sulla situazione drammatica dell'occupazione: "Rinnoveremo la richiesta al Governo di prorogare il blocco dei licenziamenti per tutti i datori di lavoro oltre la data del 30 giugno, superando le distinzioni previste dal decreto Sostegni, prolungando in parallelo la cig Covid ed estendendo le indennita' a tutte le categorie escluse".

bab

(RADIOCOR) 07-04-21 13:58:31 (0376) 5 NNNN