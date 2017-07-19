Lavoro: Sangalli, obiettivo difendere qualita' e imprese corrette -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 apr - Nella tavola rotonda finale del Forum, cui hanno partecipato i sindacati e il sottosegretario Claudio Durigon, Sangalli ha spiegato che il dumping contrattuale "oggi rappresenta una vera e propria piaga sociale, con retribuzioni piu' basse, diritti e welfare azzerati, che crea concorrenza sleale tra le imprese. Sia chiaro che questa non e' una battaglia di parte - ha detto - ma una battaglia che richiede il contributo e un supplemento di responsabilita' da parte di tutti - politica, istituzioni, parti sociali - nel rispetto dell'autonomia e del valore sociale dei corpi intermedi.

La crescita non si costruisce abbassando le tutele, ma alzando la qualita' del lavoro. E questo si fa in un solo modo: attraverso la contrattazione di qualita', quella richiamata dal legislatore in relazione alle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative.

Definizione al cui interno Confcommercio, nei suoi ambiti di rappresentanza, certamente si ritrova. Anche in ragione dell'amplissima diffusione dei nostri contratti, della nostra storia associativa, del far parte anche di una rete europea di rappresentanza e del robusto sistema di welfare che abbiamo costruito negli anni", ha concluso.

bab

(RADIOCOR) 15-04-26 13:30:25 (0399) 5 NNNN