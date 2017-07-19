Lavoro: Sangalli, con sindacati condividiamo contrasto a dumping contrattuale

Prosegue impegno comune per relazioni sindacali moderne (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 feb - 'L'incontro di oggi conferma l'intenzione di proseguire l'impegno per rendere sempre piu' moderne e innovative le relazioni sindacali, condividendo, innanzitutto, il contrasto al dumping contrattuale, che e' diventata una vera e propria emergenza'. Cosi' il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in merito all'incontro avuto con Cgil, Cisl e Uil.

'Abbiamo, inoltre, confermato le priorita' sulle quali stiamo lavorando insieme a Cgil, Cisl e Uil, in particolare per rendere piu' attrattivi il terziario di mercato, il turismo e i servizi nei confronti dei giovani, anche con una formazione di qualita' sempre piu' mirata e specialistica', ha aggiunto Sangalli.

