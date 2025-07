Lavoro: Rossomando (Pd), depositato a Camera e Senato Ddl tutela salute per rider

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 lug - "Con Chiara Gribaudo abbiamo depositato oggi sia alla Camera che al Senato la legge "Griseri Prisco" sui rider. Nel Ddl si prevede un'integrazione salariale nei giorni di allerta meteo per i rider dipendenti". Lo scrive sui social la vicepresidente dem del Senato, Anna Rossomando.

"Parallelamente inseriamo una misura sperimentale triennale che introduce gli ammortizzatori sociali per i rider autonomi e parasubordinati con un fondo di 10 milioni l'anno per tre anni. Misure per tutelare la salute dei rider sospendendo le consegne in caso di eventi climatici estremi, ma con la garanzia di non perdere la giornata di lavoro".

nep

(RADIOCOR) 08-07-25 14:48:28 (0436) 5 NNNN