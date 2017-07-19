Lavoro: Rizzetto (FdI), formazione professionale e' motore strategico innovazione

'Continueremo a lavorare per creare vera occupazione' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 dic - "La formazione professionale non e' una scelta di serie B: e' un motore strategico per l'innovazione, per la competitivita' delle imprese e per valorizzare talenti e tradizioni del Made in Italy. Dobbiamo investire in percorsi moderni, in laboratori avanzati, negli Its e in una cultura che riconosca dignita' e valore a tutti i percorsi formativi. Continueremo a lavorare per rafforzare un sistema che crea vera occupazione, sostiene i territori e prepara ragazze e ragazzi a essere protagonisti del cambiamento'. Cosi' Walter Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro della Camera, intervenendo alla conferenza 'La formazione professionale come motore del Made in Italy. strategia, competenze e sviluppo sostenibile ed inclusivo' organizzato a Montecitorio dalla Scuola Centrale Formazione.

"Il mondo del lavoro - ha aggiunto - sta cambiando rapidamente e la politica ha il dovere di accompagnare questa trasformazione, mettendo al centro la formazione continua, qualificata e realmente accessibile. Oggi piu' che mai servono competenze aggiornate, tecniche e trasversali, per colmare il divario tra domanda e offerta e dare ai nostri giovani, servono strumenti adeguati per affrontare un mercato del lavoro in profonda evoluzione".

