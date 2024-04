Lavoro: Regione Liguria lancia piattaforma info-formativa "Valorecompetenze"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 apr - La Regione Liguria lancia on line la piattaforma info-informativa per l'individuazione e la certificazione delle competenze "Valorecompetenze", prima di questo genere in Italia, ad accesso libero e gratuito per l'aggiornamento dei professionisti dell'Ivc (Individuazione Validazione e Certificazione delle Competenze). L'iniziativa e' gestita da Alfa (Agenzia ligure per la formazione, il lavoro e l'accreditamento). La certificazione serve per vedere formalmente riconosciute le competenze acquisite attraverso percorsi esperienziali come: servizio civile, volontariato, lavoro, stage, borse lavoro, percorsi di studio effettuati all'estero o formazione che non rilascia titoli/qualificazioni professionali. 'Un grande lavoro che conferma la massima attenzione prestata da Regione Liguria nei confronti delle competenze lavorative e della loro individuazione e certificazione - dichiara l'Assessore regionale alla Formazione Marco Scajola -. Dal 2015 a oggi siamo diventati un esempio virtuoso collaborando in maniera proficua con 43 enti titolati sparsi in tutto il territorio regionale che curano le prime fasi del processo di Ivc. Nel 2023 siamo stati la prima regione in Italia a riconoscere formalmente anche le competenze trasversali e ora lanciamo questo portale. Si tratta di un ulteriore supporto per valorizzare tutti i saperi e favorire, dunque, l'occupabilita' delle persone partendo dai piu' giovani'. Dal 2019 chiunque lo voglia puo' farsi certificare profili professionali e competenze contenute nel repertorio regionale delle qualificazioni.

