Lavoro: primi 8 mesi 2025 in Veneto +67.400 posizioni, erano +78.400 nel 2024

Calano attivazioni (-2%), crescono cessazioni contrattuali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 set - Nei primi otto mesi del 2025 il bilancio del mercato del lavoro dipendente privato in Veneto e' positivo per +67.400 posizioni di lavoro, ma rimane al di sotto di quello dell'analogo periodo dell'anno precedente (+78.400 unita') per effetto della riduzione delle attivazioni (-2%) e dell'incremento delle cessazioni (+1%). A dirlo i dati della Bussola di Veneto Lavoro che per il solo mese di agosto registra un bilancio tipicamente negativo (-10.500 posizioni di lavoro), ma piu' sfavorevole di quello dell'analoga mensilita' del 2024 (-7.200). Cio' a causa soprattutto dei risultati nella logistica e nei servizi turistici, oltre che al rallentamento nel metalmeccanico e nelle costruzioni. Nell'ultimo mese concluso infatti si rileva, nel confronto tendenziale, sia un calo delle assunzioni (32.900, -5%), sia un aumento nelle cessazioni contrattuali (43.400, +4%).

Dal punto di vista contrattuale, nei primi otto mesi del 2025 il bilancio relativo al tempo indeterminato si mantiene positivo (+15.700) ma inferiore a quello dell'analogo periodo del 2024 (+17.200) a seguito soprattutto della riduzione delle assunzioni (-6%). Nel mese di agosto il saldo per questa tipologia contrattuale (-2.400) e' piu' negativo di quello dell'anno precedente (-2.000) per via della diminuzione registrata nelle assunzioni (-4%) e nelle trasformazioni/qualificazioni (-5%), in particolare in alcuni comparti del made in Italy e dei servizi. Guardando al tempo determinato, nei primi otto mesi del 2025 il saldo e' positivo (+51.400) ma, anche in questo caso, al di sotto di quello registrato nel medesimo periodo dell'anno precedente (+59.600); questo ridimensionamento e' legato ad un aumento delle cessazioni (+3%) e delle trasformazioni (+3%). Ad agosto il bilancio per questa tipologia contrattuale (-6.700) e' lontano da quello dell'analogo mese del 2024 (-4.000) e, al lordo degli effetti delle ricorrenze stagionali, e' condizionato dalla contrazione delle attivazioni (-4%), in particolare nelle costruzioni e nella logistica, e dall'incremento delle cessazioni contrattuali(+7%) concentrato nel terziario. Per quanto riguarda l'apprendistato, il saldo occupazionale tra gennaio ed agosto (+360 unita') e' ancora inferiore ai risultati registrati nell'analogo periodo dell'anno precedente (+1.500), anche se il bilancio dell'ultimo mese osservato (-1.300) rimane stabile sui livelli di agosto 2024.

