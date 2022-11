Lavoro: prevenzione infortuni, protocollo tra Inail, Eni e sindacati

Collaborazione a partire dai cantieri del Pnrr (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 nov - La ricerca e la sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono al centro del protocollo d'intesa sottoscritto oggi dal direttore generale dell'Inail, Andrea Tardiola, dall'amministratore delegato di Eni Spa, Claudio Descalzi, e dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, che mette le basi per una collaborazione strutturata e permanente finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, a partire dai cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Lo comunica l'Inail, ricordando che "il punto di partenza sono i numerosi progetti promossi negli ultimi anni dall'Istituto, insieme a realta' di eccellenza del mondo scientifico e universitario, nel campo della realta' aumentata, della robotica, della sensoristica per il monitoraggio delle attrezzature e degli ambienti di lavoro, dello studio di materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo e delle soluzioni per la prevenzione di infortuni e patologie di originale professionale, come gli esoscheletri collaborativi, che saranno presentati in occasione del Forum della ricerca 'Made in Inail', in programma a Roma il 25 e 26 novembre".

