Lavoro: Polimi, tornano a crescere gli smart worker in Italia, +0,6% a 3,5 milioni

Aumentano nella Pa e nelle grandi aziende, calo nelle Pmi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ott - Tornano a crescere gli smart worker: in Italia nel 2025 sono 3.575.000 i lavoratori che per almeno parte del loro tempo operano da remoto, +0,6% rispetto allo scorso anno secondo i dati aggiornati dall'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano. A crescere maggiormente il settore pubblico, +11%, con oggi 555.000 persone che nella pubblica amministrazione lavorano in smart, pari al 17% dei dipendenti. Cresce anche nelle grandi imprese (+1,8%), dove oggi il 53% del personale lavora da remoto (1.945.000 persone), mentre le piccole e medie imprese sono in controtendenza: qui i lavoratori da remoto si riducono sensibilmente (-7,7% nelle pmi, -4,8% nelle microimprese) e rappresentano solo l'8% del totale.

Ma lo Smart Working non ha ancora raggiunto il picco massimo: tra coloro che non lavorano da remoto, il 21% dichiara che potrebbe svolgere almeno meta' delle attivita' da un luogo diverso rispetto alla sede aziendale. Il potenziale stimato di nuovi smart worker e' di circa 3 milioni, che ci avvicinerebbero al picco di 6,5 milioni di lavoratori da remoto toccato durante la pandemia.

