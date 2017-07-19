Lavoro: Polimi, AI necessita' per colmare il gap demografico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 ott - L'AI leva cruciale per affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro e affrontare sfide demografiche future dell'Italia. E' lo scenario prospettato dall'Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano alla Camera dei Deputati. Il 18% dei posti di lavoro equivalenti in Italia risulta gia' oggi automatizzabile e la quota potrebbe salire al 50% entro il 2033, con un impatto potenziale su circa 3,8 milioni di posti di lavoro equivalenti. Ma le previsioni demografiche stimano altrettanto un gap di 5,6 milioni di posti di lavoro equivalenti, pari al 25% degli occupati attuali, effetto del calo demografico. "L'intelligenza artificiale e' un tema strategico per affrontare le sfide demografiche ed economiche che attendono l'Italia. - ha sottolineato Walter Rizzetto, Presidente XI Commissione Lavoro della Camera dei Deputati - L'obiettivo e' accompagnare l'innovazione con politiche adeguate, capaci di coniugare competitivita' e tutela delle persone, affinche' il progresso tecnologico diventi leva di crescita e coesione sociale'.

Nel 2024 il mercato dell'Artificial Intelligence in Italia ha mostrato una crescita record (+58%), toccando 1,2mld di euro e oltre 1 lavoratore su 10 si aspetta che molte attivita' del proprio ruolo possano essere sostituite dall'IA entro i prossimi cinque anni. "La tecnologia sta avendo gia' un impatto sulla vita quotidiana dei lavoratori italiani con il 61% che ritiene che l'AI abbia gia' cambiato molto o abbastanza il proprio modo di lavorare: il 54% segnala semplifica e velocizza le attivita'; il 34% che svolge autonomamente alcune mansioni; il 17% che svolge nuove attivita'; per il 6% il lavoro e' interamente dedicato alla supervisione dell'AI", i dati illustrati da Alessandro Piva, Direttore dell'Osservatorio Artificial Intelligence.

